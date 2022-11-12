Россия запретила загруженным за ее пределами судам проход через Керченский пролив

В Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции заявили, что Москва запретила проход через Керченский пролив в Азовской море судов, которые были загружены за пределами России.

В ведомстве отметили, что российская морская администрация разослала официальное уведомление об этом, сообщает ТАСС. Документ получил и турецкий Минтранс. Подробности турецкая сторона не привела.

Напомним, что после теракта на Крымском мосту 8 октября Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста в Крым и магистрального газопровода, через который идут поставки голубого топлива на полуостров. Полномочия по организации и координации мер защиты возложены на ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

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