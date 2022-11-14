В России из-за санкций сократили 200 транспортных маршрутов

В городах России за последний год сократили 200 маршрутов общественного транспорта. Дело в том, что на фоне введенных против РФ санкций возникли проблемы с поставками комплектующих.

В 84 городах за последний год было сокращено 200 транспортных маршрутов (из них 190 – это автобусные линии, десять – троллейбусные), сообщает РБК. В целом по стране число автобусов за 2022 год сократилось на 7%.

«Число автобусов, заявляемых для работы в этих городах, сократилось на 7% (с 61 тысячи до 56,7 тысячи единиц), суммарный парк троллейбусов и трамваев – на 3% (с 11,9 до 11,6 тысячи)… Эти данные могут быть плохим сигналом, свидетельствующим о стагнации систем городских пассажирских перевозок», – говорится в отчете компании Simetra, занимающейся транспортным моделированием.

В свою очередь в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ отметили, что инфраструктура наземного транспорта в России нуждается в модернизации, потребность финансирования которой составляет приблизительно 1 трлн рублей.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, а зарубежные поставщики отказались работать с российскими компаниями, поэтому некоторым из них пришлось резко снижать производство. Ряд проектов модернизации транспортных систем был поставлен на паузу, по запущенным проектам имели место сдвиги графика реализации.

Москва, Зоя Осколкова

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