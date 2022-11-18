Tesla отзовет 30 тысяч машин с неисправными подушками безопасности

Компания Tesla отзовет 29 348 электрокаров из-за проблем с подушками безопасности, предупредило Национальное управление безопасности движения на трассах США.
Под отзыв попадут автомобили серии Model X.
«Калибровка модуля управления системой пассивной безопасности может привести к неправильному срабатыванию подушки безопасности переднего пассажира во время некоторых аварий на низкой скорости», – цитирует сообщение ведомства агентство «Прайм».
В Китае два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с потерявшим управление электрокаром Tesla Model Y. Машина пронеслась по улицам на скорости около 200 км/ч и сбила несколько велосипедистов и мотоциклистов.
Вашингтон, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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