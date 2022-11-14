В Китае два человека погибли под колесами неуправляемой Tesla

Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с потерявшим управление электрокаром Tesla Model Y в городе Чаочжоу провинции Гуандун на юге Китая. Машина пронеслась по улицам на скорости около 200 км/ч и устроили несколько ДТП.

Инцидент произошел 5 ноября, но подробности стали известны только сейчас. В Интернете появились кадры с камер видеонаблюдения, сделанные в моменты аварий. На видео запечатлена белая Tesla, которая медленно въезжает на парковку, но вдруг срывается с места и разгоняется почти до 200 км/ч.

На узкой улочке автомобиль сбил двух мотоциклистов и нескольких людей на велосипедах. Машина остановилась, только когда столкнулась с грузовиком и врезалась в стену, пишет Global Times.

Полиция проверила водителя на наркотики и алкоголь, но все тесты были отрицательными. После опасного заезда 55-летний мужчина сам оказался в больнице.

Представитель Tesla отрицает, что в машине могли отказать тормоза, но согласился помогать следствию.

В мае Tesla отозвала более 107 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y из-за технической неисправности, которая могла создать угрозу безопасности.

Пекин, Наталья Рязанова

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