Tesla отзывает в Китае свыше 100 тысяч электромобилей

В Китае под отзывную кампанию попали более 107 тысяч автомобилей Tesla. Об этом сообщается на сайте китайского Государственного управления по контролю за рынком.

Электромобили Model 3 и Model Y, произведенные на заводе в Шанхае с 19 октября 2021 года по 26 апреля 2022 года, подлежат отзыву с 23 мая. В общей сложности было произведено 107 239 таких машин.

В соответствующих партиях могут быть выявлены проблемы с центральным сенсорным экраном во время быстрой зарядки автомобиля. В этом случае существует опасность сбоев, представляющих потенциальную угрозу безопасности.

Стоит отметить, что это не первый массовый отзыв электромобилей Tesla в Китае. Ранее технические проблемы возникали с Model S и Model X.

Пекин, Зоя Осколкова

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