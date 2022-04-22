Минпромторг составил список товаров для «параллельного импорта»

Перечень товаров, в отношении которых будет разрешен «параллельный импорт», позволяющий ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажа которого началась в других странах мира, подготовил российский минпромторг, – сообщает Интерфакс.

Как сообщает агентство, из копии приказа минпромторга следует, что значительное место в списке товаров «параллельного импорта» занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack.

Также сообщается, что в перечне министерства значатся двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и др., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Параллельный импорт предполагается разрешить также в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др., игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

Кроме того, в перечень минпромторга вошло оборудование для различных отраслей (добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка и другие).

Следует отметить, что в министерстве подлинность документа не подтвердили, отметив, что пока он находится на регистрации в Минюсте, – сообщает Интерфакс.

В свою очередь Известия, со ссылкой на документ, ранее сообщали, что минпромторг подготовил приказ о «параллельном импорте», включив в документ 50 групп товаров и около 200 брендов. По информации издания, министерство разрешило ввоз без разрешения правообладателя телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В категории автомобилей газета указала Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие, комплектующие к ним – металлические конструкции и изделия от Mahle, Cummins, автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania.

Москва, Иван Бабурин

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