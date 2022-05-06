Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта в Россию

Минпромторг утвердило перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Всего в список вошли 72 группы товаров, которые можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отметили в ведомстве, в перечень товаров, в отношении которых допускается параллельный импорт, включена продукция как необходимая для функционирования производственных мощностей, так и широкий круг потребительских товаров.

Параллельный импорт не означает разрешения на ввоз и оборот в России контрафакта – продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда осуществляется импорт, подчеркнули в Минпромторге. Продукцию будут завозить в РФ альтернативными путями, а не через официального дистрибьютора.

В перечень товаров для параллельного импорта вошли автомобили различных брендов, запчасти для них, двигатели. В списке автомобильных марок – Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, Rolls-Royce, Bugatti , Mitsubishi, Honda, Nissan и др.

В список включили в том числе технику и электронику таких брендов как Apple, Samsung, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba, Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др., игровые приставки X-Box, Play Station, Nintendo, а также фото- и кинотехнику, медицинские и музыкальные инструменты

Также в перечень вошли различные косметические средства, одежда, обувь, ткани, средства гигиены, а также сумки, портфели, чемоданы, кошельки и др.

Кроме того, в список Минпромторга вошло оборудование для различных отраслей (добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка и др.).

В перечень внесены некоторые виды металлургической продукции, в том числе черные металлы, медь, алюминий, свинец, цинк, олово и изделия из них.

В список товаров для параллельного импорта в страну также вошли срезанные цветы, луковицы, корни, живые деревья и другие растения, а также декоративная зелень.

Документ вступает в силу 7 мая.

Ранее в Минпромторге заявляли, что за счет параллельного импорта в Россию вернутся 200 ранее ушедших брендов. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, министерство будет оперативно корректировать список товаров для параллельного импорта в зависимости от решения иностранных компаний по работе в России.

Москва, Наталья Петрова

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