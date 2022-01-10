Американец майнит криптовалюту через Tesla

Житель США Сирадж Раваль нашел способ майнить криптовалюту с помощью электрокара Tesla. Льготная зарядка позволяет американцу экономить на электричестве. Об этом сообщает CNBC.

Раваль проживает в Сан-Франциско и владеет электрокаром Tesla Model 3. Он установил в багажнике авто кластер из графических процессоров и провел к ним питание от аккумулятора. Управляет майнингом компьютер Apple Mac mini M1.

В месяц у Раваля уходит на зарядку автомобиля от 30 до 60 долларов, а майнинг приносит ему от 400 до 800 в зависимости от курса криптовалюты.

Экономить удается из-за того, что владельцы Tesla могут заряжать свои электромобили по льготным тарифам на станциях Supercharge.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

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