Минтранс закрепил право пассажиров верхних полок обедать за столом

Минтранс закрепил право пассажиров верхних полок есть за столиком, сидя на нижних полках. Поправки в правила перевозок пассажиров на железной дороге вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Пассажиры часто спорят о том, должны ли пассажиры, едущие на нижних полках, пускать за столик пассажиров, едущих наверху. В официальных документах этот вопрос никак не был урегулирован. Минтранс отметил, что получает много жалоб от пассажиров верхних полок, которых соседи по купе лишали возможности воспользоваться столом.

Поправки в правила перевозок пассажиров закрепили право всех путешественников завтракать, обедать и ужинать за столиком.

«По требованию проводника пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. Время для приема пищи составляет в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (12:00 до 15:00) не более часа», – цитирует документ агентство «Прайм».

Москва, Наталья Рязанова

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