Росморречфлот раскрыл планы на порты Мариуполя и Бердянска

Росморречфлот сосредоточится на восстановлении портов Мариуполя и Бердянска. К концу года будет готов план работ, включая проект системы управления и подбор инфраструктурного оператора, рассказал глава ведомства Захарий Джиоев.

«Сейчас идет этап обследований состояния инфраструктуры. В фокусе два порта: Мариуполь и Бердянск. Есть необходимость приведения в порядок акватории, средств навигационного обеспечения, складского хозяйства и перегрузочных машин. Чтобы привести в порядок оба порта, не потребуется больших средств», – сказал чиновник в интервью РБК.

Джиоев отметил, что гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в хорошем состоянии. На восстановление портов понадобиться «гораздо меньше» 10 млрд рублей.

Федеральное правительство уже делает запросы на загрузку мариупольского порта. Для Донецкой народной республики это тоже «критически важный объект».

России также не хватает около 400 гражданских судов: поровну сухогрузов и танкеров, 30-35 единиц контейнеровозов вместимостью в районе 2,5-3 тыс. TEU.

«Это то количество флота, которое обеспечит определенную независимость – экспортное и импортное сообщение тех грузов, которые есть в России. Мы это обсуждали и с Минпромторгом, и с Минэнерго», – добавил Джиоев.

В июне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу приватизации речных портов за рубль ради восстановления инфраструктуры. Новые владельцы должны использовать имущество по профилю и провести ремонт.

Москва, Наталья Рязанова

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