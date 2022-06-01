Правительство разрешило приватизировать речные порты за рубль

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу приватизации речных портов за рубль. Новые владельцы должны использовать имущество по профилю и провести ремонт.

Правительство одобрило новую редакцию инициативы Минтранса о передаче причалов, гидротехнических сооружений и перегрузочных комплексов по начальной цене в один рубль. Владельца планируется определять путем торгов и с условием использования имущества только для перевозок грузов и пассажиров.

На нового владельца предложено возложить обязанность ремонта объектов в «неудовлетворительном состоянии». Срок восстановления портов в новой редакции уменьшен с пяти до двух лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект.

Обсуждение возможности приватизации речных портов длится с 2016 года. Минюст высказывал замечания, но общие положения инициативы не вызывали возражений.

Москва, Наталья Рязанова

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