Росавиация в 45-й раз продлила ограничение на полеты в южные аэропорты

Росавиация в 45-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, на этот раз до 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 3 декабря 2022 года 03:45 мск», – говорится в сообщении.

По-прежнему не будут принимать самолеты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Авиаперевозчикам рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отметили в Росавиации.

Ограничения в работе 11 аэропортов России были введены после начала специальной военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»