Tesla отзовет 70 тысяч электрокаров с проблемным ПО в Китае

Компания Tesla предупредила об отзыве около 80 тыс. автомобилей в Китае. У электрокаров возникли проблемы с программным обеспечением и ремнями безопасности, сообщило китайское Госуправление по регулированию рынка после получения документа от производителя.

Сбои в ПО могут вызвать неисправность аккумуляторной батареи у 67 698 автомобилей Model S и Model X, произведенных вне Китая. Еще у 2 736 импортных Tesla Model 3 и 10 и 127 произведенных в КНР автомобилей обнаружили проблемы с ремнями безопасности, пишет Market Watch.

В Китае два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с потерявшим управление электрокаром Tesla Model Y. Машина пронеслась по улицам на скорости около 200 км/ч и устроили несколько ДТП.

Москва, Наталья Рязанова

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