Росавиация вновь продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, на этот раз до 9 декабря. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России работают штатно.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения в работе 11 аэропортов России были введены 24 февраля после начала специальной военной операции на Украине. С тех пор режим «закрытого неба» продлевался 46 раз.

Москва, Наталья Петрова

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