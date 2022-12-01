Tesla отзовет из Китая более 400 тысяч электрокаров

Американская Tesla отзовет с китайского рынка электрокары Model Y и Model 3 с проблемами в программном обеспечении. Отзыв затронет 435 132 автомобиля, передает Reuters.

Сбой в ПО может привести к неправильной работе боковых габаритных огней. В экстренных случаях это может стать причиной столкновений на дороге. По данным агентства, компания планирует провести обновление ПО в отозванных электрокарах.

Компания уже отозвала из Китая почти 70 тыс. автомобилей Model S и Model X. Сбои в их ПО могут вызвать неисправность аккумуляторной батареи.

Пекин, Наталья Рязанова

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