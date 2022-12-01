Tesla отзовет из Китая более 400 тысяч электрокаров

Американская Tesla отзовет с китайского рынка электрокары Model Y и Model 3 с проблемами в программном обеспечении. Отзыв затронет 435 132 автомобиля, передает Reuters.
Сбой в ПО может привести к неправильной работе боковых габаритных огней. В экстренных случаях это может стать причиной столкновений на дороге. По данным агентства, компания планирует провести обновление ПО в отозванных электрокарах.
Компания уже отозвала из Китая почти 70 тыс. автомобилей Model S и Model X. Сбои в их ПО могут вызвать неисправность аккумуляторной батареи.
Пекин, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube