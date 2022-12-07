Росавиация оставила 11 аэропортов закрытыми еще на неделю

Росавиация в 47-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

Аэропорты Анапы Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты останутся закрытыми как минимум до 03:45 мск 15 декабря, говорится в сообщении ведомства. Остальные аэропорты России работают штатно.

Авиаперевозчикам рекомендовано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения в работе 11 аэропортов России были введены 24 февраля после начала специальной военной операции на Украине. Последний раз Росавиация продлевала режим «закрытого неба» 1 декабря.

Москва, Наталья Петрова

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