Из-за засухи доступ к Панамскому каналу хотят ограничить на год

Доступ к Панамскому каналу – проходу для грузовых судов между Атлантикой и Тихим океаном – будет ограничен на год. Виной всему стало отсутствие дождей вследствие изменения климата и явлениеЭль-Ниньо. С 30 июля количество судов, допускаемых к проходу по каналу, уменьшилось с 40 до 32, а их осадка (высота подводной части лодки) сократилась до 44 футов (13,4 метра).

«Сегодня мы планируем продлить эти меры на год, если только в сентябре, октябре и ноябре проливные дожди не пройдут в водосборной зоне канала и не зальют озера», – сказал он AFP Илья Эспино, помощник администратора канала. Это объявление должно позволить клиентам канала лучше спланировать свои будущие переходы.

Ограничения уже имеют впечатляющие последствия: по обе стороны канала образовались пробки из судов, ожидающих возможности пересечь канал. В августе в очереди стоят примерно 160 кораблей. Время ожидания прохода резко возросло: раньше оно составляло от трех до пяти дней, теперь – от 11 до 19 дней. «Мы легко справляемся с очередью из 90 судов, но если их 130 или 140 – это вызывает у нас проблемы и задержки», – признает Илья Эспино.

Канал длиной 80 километров обеспечивает прямой доступ между Карибским морем и Тихим океаном, что позволяет обойти южноамериканский континент. Через него проходит 6% мировой морской торговли: основными странами, использующими его, являются США, Китай и Япония. Дождевая вода в настоящее время необходима для перемещения кораблей через шлюзы (до 26 метров над уровнем моря), чтобы они могли пройти через континентальный горный массив перешейка.

На каждую лодку необходимо сбросить около 200 миллионов литров пресной воды, которую канал получает из водораздела, образованного озерами Гатун и Алахуэла. Мало того, что этот бассейн в настоящее время страдает от отсутствия дождей, он должен продолжать снабжать питьевой водой половину 4,2-миллионного населения страны. Эта ситуация подталкивает ответственных за канал людей к проведению исследований по поиску новых источников воды.

«Нам необходимо найти решения, чтобы мы могли продолжать оставаться основным маршрутом международной торговли. Если мы не адаптируемся, мы умрем», – заявил недавно администратор канала Рикаурте Васкес. На данный момент сокращение осадки приводит к падению грузоподъемности каждого судна и, следовательно, к снижению доходов, которые Панама получает от уплаты пошлин с контейнеровозов.

Власти канала прогнозируют, что в 2024 году количество тонн грузов, проходящих через перешеек, составит менее 500 миллионов по ​​сравнению с 518 миллионами в 2022 году. Это вызовет падение доходов страны примерно на 200 миллионов долларов. В прошлом году доход от канала достиг более 3 миллиардов долларов.

«Эта ситуация продлится год, поэтому я не думаю, что она может быть хуже, чем то, что мы пережили во время пандемии Covid-19 », – отметил Илья Эспино.

Москва, Елена Васильева

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