FT: дефицит воды в Европе усугубляется плохой государственной политикой

Дефицит водных ресурсов грозит экономическими проблемами ряду европейских стран. Нехватка воды усугубляется изменением климата, плохой политикой и корыстными интересами. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в странах Европейского союза выросли примерно на 20%. В целом в мире растет спрос на пресную воду, а к 2030 году потребность превысит доступное предложение на 56%.

Тем временем, в Европе нехватка воды уже стала причиной беспорядков и привела к столкновения между фермерами во Франции и Испании, которые являются крупнейшими потребителями водных ресурсов в регионе.

Усугубляет ситуацию сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата. В скором времени последствия дефицита ощутят не только компании пищевой промышленности, но и производители энергии, поскольку вода требуется для охлаждения атомных электростанций и для выработки гидроэлектроэнергии.

Европа сегодня нагревается быстрее, чем любой другой континент, потоки талой воды в Альпах сокращаются. Кроме того, засушливые почвы недостаточно удерживают дождевую воду, что истощает запасы грунтовых вод, пишет газета.

Глава группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде Организации экономического сотрудничества и развития Ксавье Лефлейв заявил, что в ЕС нет ни одной страны, которая была бы полностью защищена от дефицита воды. «Большинство [водных] режимов в Европе являются наследием времен изобилия. Теперь их необходимо реформировать, чтобы учитывать дефицит», – заключил эксперт.

Лондон, Зоя Осколкова

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