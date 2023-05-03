Politico: Европе грозит новая засуха и борьба за доступ к воде

Прошлогодняя засуха и малоснежная зима стали предпосылками для новой засухи нынешним летом. В ряде стран уже введены ограничения на использование воды, а в некоторых районах стали регулярными отключения водоснабжения.

«Управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте. Прошлым летом в Великобритании, Франции, Испании и Италии ограничения на использование воды вызвали вопросы о приоритетности водоснабжения для туристической инфраструктуры, крупной промышленности и сельского хозяйства», – пишет Politico.

Европа страдает от засухи с 2018 года. Для восстановления запасов грунтовых вод нужно дождливое десятилетие, но синоптики предупредили, что осадков будет все меньше. Уровень самой крупной реки в Италии остался на отметке, которой достиг во время засухи прошлым летом. Жители французских деревень выходят на акции протеста из-за перебоев с водопроводной водой. Каталония ввела пакет ограничений, среди которых снижение потребления воды аграриями на 40%.

По данным издания, крупные политические партии в странах Европы борются за то, как лучше сохранить воду. В ряде регионов выбор стоит между сохранением лесов и экосистем и оросительными системами для сельского хозяйства.

Во Франции с 27 февраля ввели меры по ограничению расхода воды. Уровень грунтовых вод на тот период пополнялся с отставанием в два месяца.

Москва, Наталья Рязанова

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