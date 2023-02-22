Париж предупредил об ограничении на расход воды

Власти Франции предупредили граждан о введении мягких мер по ограничению расхода воды с 27 февраля. В некоторых департаментах ограничения уже действуют в связи с засушливой зимой, передает Franceinfo.

Уровень грунтовых вод в стране ниже расчетного и пополняется с отставанием в два месяца, сообщил французский министр экологических преобразований Кристоф Бешю. Нынешняя зима оказалась очень засушливой: 31 день не было дождей, хотя в это время традиционно растет уровень грунтовых вод. Сезон оказался самым сухим с 1959 года.

Власти надеются на дождливый март, в противном случае введут жесткие ограничения на потребление воды, в частности, на заполнение бассейнов. В департаментах Восточные Пиренеи, Вар, Буш-дю-Рон и Изер ограничения уже введены. В 87 районах департамента Вар запрещено поливать газоны.

Министр призвал граждан уже сейчас экономно расходовать воду, не дожидаясь официальных распоряжений.

Летом 2022 года в Европе случилась рекордная засуха. Власти ряда стран ограничили расход воды, ввели штрафы за наполнение бассейнов и полив декоративных насаждений.

Париж, Наталья Рязанова

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