Нидерланды и Франция вводят ограничения в потреблении воды

Власти Франции и Нидерландов из-за рекордной жары в большинстве муниципалитетов ввели особый режим, предусматривающий ограничения в потреблении пресной воды, – сообщают BFMTV и Dutch News.

Французский канал BFMTV сообщает, что во Франции из-за засухи введен особый режим потребления пресной воды, он затронул все 96 материковых департаментов страны.

«Первый уровень предупреждения предусматривает ограничение уборки дорог, тротуаров, полива зеленых насаждений, а также сокращение бытового потребления воды. В настоящее время в стране ожидают очередную 10-дневную волну жаркой погоды», – информируют французские журналисты.

В свою очередь, как сообщает Dutch News, министр инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов Марк Харберс заявил, что «засуха привела к тому, что национальные потребности превышают объемы воды, поступающие в страну по рекам и в результате дождей. Такая ситуация сохранится на протяжении определенного периода, что означает, что в ближайшее время могут быть введены новые меры по распределению пресной воды».



«Следует тщательно подумать о том, следует ли мыть машину или полностью наполнять надувной бассейн», – обратился к согражданам нидерландский министр.



«В стране первый уровень опасности, означающий ожидаемую нехватку воды, был введен 13 июля.Теперь же опасность повышена до второго уровня, означающего фактический дефицит пресной воды», – сообщает голландский Dutch News.



Следует отметить, что в последние недели аномальную жару фиксируют на большей части западной Европы. Например, в Португалии столбик термометра поднимался до отметки 46,3 градусов, а в Испании до 42 градусов.

Париж, Иван Бабурин

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