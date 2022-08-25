Голландским фермерам запретили использовать воду из реки из-за засухи

На юго-востоке Нидерландов фермерам запретят использовать речную воду в хозяйстве из-за засушливой погоды. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Запрет на использование воды коснется жителей провинции Лимбург. В региональном управлении водными ресурсами заявили, что предпринимают различные меры для поддержания уровня воды в реках и ручьях, но водоемы в северном и центральном районах провинции все равно иногда пересыхают.

Власти надеются, что новые ограничения позволят предотвратить дальнейшее снижение уровня воды в реках и их высыхание.

Засуха в Европе стала самой сильной за последние 500 лет. Крупнейшие реки пересыхают, а водохранилища заполнены максимум на треть. Жителям запрещают поливать газоны и вводят большие штрафы для нарушителей.

Амстердам, Зоя Осколкова

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