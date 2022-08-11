Еврокомиссия предложила повторно использовать воду из очистных сооружений

Еврокомиссия на фоне засухи в Европе предложили повторно использовать воду из городских очистных сооружений, – сообщают СМИ.

В сообщении Еврокомиссии в Twitter говорится: «Новая волна жары идет по Центральной и Западной Европе. И почти в половине ЕС – опасные уровни засухи. Повторное использование воды из городских очистных сооружений может стать ключевым решением в борьбе с нехваткой воды».

Страсбург, Иван Бабурин

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