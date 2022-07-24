Во Франции из-за аномальной жары ограничили использование воды

Во Франции ввели ограничения на потребление воды из-за сильной жары и засухи. Эта мера действует в 88 из 96 департаментов континентальной части страны, сообщает BFMTV.

Жителям этих департаментов запрещено поливать сады и газоны в дневное время. Власти призывают население не заливать бассейны и экономить воду, где только возможно.

Засуха затронула практически всю территорию страны, однако особенно сильно пострадали регионы Пэи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант.

Причиной нехватки воды стала аномально сухая и жаркая погода, которая держится в течение нескольких недель, и малое количество осадков зимой, что не позволило пополнить запасы воды.

Как отмечает телеканал, надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни мало, дождей в ближайшие две недели почти не ожидается, за исключением Пиренеев и Альп.

Телеканал подытоживает: мало надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни, на предстоящие недели метеорологи практически не обещают дождей, кроме Пиренеев и Альп.

В ряде европейских стран установилась аномально жаркая погода. По данным ВОЗ, в Испании и Португалии из-за аномальной жары погибли более 1700 человек. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, сильная жара сохранится до середины предстоящей недели.

Париж, Наталья Петрова

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