В Испании и Португалии более 1,7 тысячи человек погибли из-за жары

Жаркая погода в Португалии и Испании привела к множеству жертв. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует аномальную жару до середины следующей недели.

Высокая температура воздуха и отсутствие осадков сохраняются в ряде европейских регионов. «В этом году мы уже стали свидетелями более 1 700 ненужных смертей во время нынешнего периода жары только в Испании и в Португалии», – сказано в заявлении главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

По его словам, большую обеспокоенность вызывают и лесные пожары, которые бушуют в Скандинавии и Великобритании. Так огнем в Лондоне на этой неделе были уничтожены более 40 домов.

Как ранее сообщал «Новый День», на северо-западе Испании наблюдалась массовая гибель птиц. Пернатые стали внезапно падать на землю посреди полета. В экстренных службах допустили, что жара и обезвоживание могли привести к нарушениям в поведении птиц. Нехватка жидкости приводит к дезориентации и неспособности летать.

Мадрид, Зоя Осколкова

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