В Испании птицы падают на землю из-за жары

Жители Вальядолида на северо-западе Испании атаковали ветеринарные и экстренные службы города сообщениями о странном поведении птиц. Пернатые стали внезапно падать на землю посреди полета, передает радиостанция Cadena Ser.

В полицию поступили десятки звонков о падающих в неба голубях, стрижах и аистах. В экстренных службах допустили, что жара и обезвоживание могли привести к нарушениям в поведении птиц. Нехватка жидкости приводит к дезориентации и неспособности летать.

В городе установилась аномальная жара. Температура побила исторический рекорд и перевалила за 40,6 градусов Цельсия. Прогнозы не утешительны: волна жары не спадет до следующего вторника.

Напомним, волна сильной жары накрыла большую часть Франции. Нынешнее потепление сравнимо с рекордом 2003 года: температура достигает 38 градусов Цельсия, а в некоторых районах – 40 градусов.

В американском штате Канзас из-за сильной жары случился массовый падеж скота. Фермеры обнаружили мертвыми тысячи голов крупного рогатого скота.

Вальядолид, Наталья Рязанова

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