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Понедельник, 11 июля 2022, 14:24 мск

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На Францию обрушится рекордная почти за 20 лет жара

Волна сильной жары накрыла большую часть Франции. Синоптики опасаются, что нынешнее потепление побьет рекорд 2003 года, передает BFMTV.

Жар будет постепенно нарастать с понедельника, а пик его придется на выходные. 11 июля температура воздуха местами превысит 38°C. В начале недели на юго-западе ожидается потепление до 36-38°С, на юго-востоке – до 34-36°С, на севере – до 30-34°С. Согласно прогнозу, в конце недели в Тулузе, Анже и Париже воздух прогреется до 40°C.

В августе 2003 года жара накрыла большую часть Франции. Температура в течение двух недель оставалась в диапазоне 35-40°С.

В конце июня аномальная жара пришла в Японию, где медики регистрируют рекордное число тепловых ударов у граждан. Жара в Италии вынудила Минздрав объявить «красный» уровень погодной опасности.

Париж, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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