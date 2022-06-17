российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 июня 2022, 16:46 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На юге США нашли тысячи мертвых коров

В американском штате Канзас за последние несколько дней обнаружили мертвыми тысячи голов крупного рогатого скота. Предположительно, животные погибли из-за сильной жары и высокой влажности. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили агентству в Департаменте здравоохранения и окружающей среды штата Канзас, по состоянию на вторник погибло не менее 2000 голов крупного рогатого скот. Эта оценка была основана на количестве полученных агентством запросов о помощи в утилизации туш.

В выходные температура во многих районах Канзаса превысила 38 градусов по Цельсию (более 100 по Фаренгейту), что вызвало у коров и быков тепловой удар. Высокий уровень влажности и отсутствие ветра усугубили жару и создали неблагоприятные условия для скота.

Канзас занимает третье место в стране по разведению крупного рогатого скота после Техаса и Небраски. В штате выращивается более 6,5 млн крупных домашних животных.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

В России резко вырос уровень вредных выбросов / Антироссийские санкции грозят экологической катастрофой Балтийскому морю / Суд в США включил шмелей в список рыб / Объем пластиковых отходов на Земле к 2060 году может утроиться / В ВОЗ связали распространение оспы обезьян с изменением климата / На реке Оке произошел разлив топлива / На Камчатке нефтепродукты разлились в почву / Удар по экологии: санкции против России привели к росту выбросов от самолетов на 25%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Экология,