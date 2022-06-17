На юге США нашли тысячи мертвых коров

В американском штате Канзас за последние несколько дней обнаружили мертвыми тысячи голов крупного рогатого скота. Предположительно, животные погибли из-за сильной жары и высокой влажности. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили агентству в Департаменте здравоохранения и окружающей среды штата Канзас, по состоянию на вторник погибло не менее 2000 голов крупного рогатого скот. Эта оценка была основана на количестве полученных агентством запросов о помощи в утилизации туш.

В выходные температура во многих районах Канзаса превысила 38 градусов по Цельсию (более 100 по Фаренгейту), что вызвало у коров и быков тепловой удар. Высокий уровень влажности и отсутствие ветра усугубили жару и создали неблагоприятные условия для скота.

Канзас занимает третье место в стране по разведению крупного рогатого скота после Техаса и Небраски. В штате выращивается более 6,5 млн крупных домашних животных.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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