Тысячи европейцев вынуждены эвакуироваться из-за лесных пожаров

Сухая и жаркая погода стала причиной лесных пожаров, вспыхнувших по всей Европе. Тысячи жителей вынуждены эвакуироваться в безопасное место. Об этом сообщает Sky News.

Леса полыхают во Франции, Португалии, Испании, Греции, Венгрии и Хорватии. Так на юге Франции огнем охвачено более 10 тысяч гектар. При этом температура воздуха поднялась до 41 градуса цельсия. По прогнозам синоптиков, жара не отступит в ближайшее время, а температурные рекорды продолжат расти.

В Португалии лесные пожары подбираются к жилым кварталам. В тушении заняты более 1 тысячи пожарных, к ним присоединяются местные жители. Борьба с огнем уже привела к трагедии, погиб пилот пожарного самолета.

В Испании пожар бушует на площади более семи тысяч гектар. Причиной одного из крупных возгораний стал удар молнии. По данным властей, от последствий жары в стране за последние несколько дней скончались более 230 человек.

На севере Италии наблюдается сильнейшая за 70 лет засуха. В отдельных районах столбик термометра поднялся до 40 градусов. Такая погода, по словам метеорологов, продлится, как минимум, неделю.

Сезон пожаров в Европе в этом году начался раньше, чем обычно. Специалисты связывают это с изменением климата. По словам климатологов, аномальные природные явления будут усиливаться, пока человечество не снизит до нуля углеродные выбросы.

Париж, Зоя Осколкова

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