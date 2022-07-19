СМИ: жара ускорит энергетический «шторм» в Европе

Европа столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем планировала, из-за неослабевающей жары, считает агентство Bloomberg. Повышенный расход электроэнергии помешает европейским странам заполнить подземные хранилища газа к зиме.

Волна сильной жары накрыла Францию, Испанию и Великобританию. Несмотря на призывы властей к экономии гражданам придется тратить энергию, чтобы охладиться. И это снова взвинтит цены на топливо, в частности, газ, просчитали аналитики Rystad Energy.

Уровень заполненности ПХГ уже ниже нормы для этого периода года, а скорость закачки в них газа и вовсе упала вдвое после остановки «Северного потока» для техобслуживания.

«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», – цитирует агентство отчет аналитиков.

В Евросоюзе готов проект Плана сокращения спроса на газ, который представят 20 июля. Он предполагает сокращение на треть зависимости от российского газа путем жесткой экономии. Общественные места и офисы будут нагревать до 19 градусов Цельсия, бизнесу пообещают льготы за малое потребление голубого топлива. При этом, аналитики допустили, что Европа подойдет к зиме с хранилищами, заполненными на 65-71%.

Брюссель, Наталья Рязанова

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