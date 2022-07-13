Скорость заполнения ГПХ в Европе упала вдвое после остановки «Северного потока»

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе стали заполняться вдвое медленнее после остановки прокачки топлива по газопроводу «Северный поток».

Компания Gas Infrastructure Europe (GIE) отметила, что «Газпром» не нарастил транзит газа на время профилактических работ на трубопроводе. Хотя в прошлом в такие периоды Европа получала больше голубого топлива транзитом через Украину или по трубопроводу «Ямал-Европа».

«Северный поток» выдает поток до 70 млн кубометров в сутки – это самый низкий уровень за время его работы. В этом году все по-другому: «Ямал» недоступен из-за санкций, и «Газпром» не стремится увеличивать поставки через Украину», – говорится в сообщении компании.

В европейские ПХГ 11 июля поступило 348 млн кубометров газа, хотя в предыдущие дни закачка превышала 500 млн кубов. И в это время Европа стала тратить больше голубого топлива из хранилищ: 76 млн кубов вместо 17 млн.

Поставки газа по «Северному потоку» полностью остановлены утром 11 июля на время планового техобслуживания газопровода. Возобновить прокачку голубого топлива планируется 21 июля. Европейцы беспокоятся, что после окончания техобслуживания прокачка газа не возобновится.

Евросоюз грозил России топливным эмбарго с начала специальной военной операции на Украине. На этом фоне цены на энергоносители растут, цена газа установила несколько рекордов. Европа из-за своих санкционных решений и роста цен в текущем году переплатит 400 млрд евро за энергоресурсы. Специалисты спрогнозировали закрытие ряда отраслей промышленности в связи с дороговизной энергоносителей.

Москва, Наталья Рязанова

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