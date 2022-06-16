«Благодаря собственным решениям»: Европа переплатит в этом году за энергоресурсы 400 млрд евро

Европа из-за своих санкционных решений и роста цен в текущем году переплатит 400 млрд евро за энергоресурсы, за которые в целом в 2021 году заплатила 350-400 млрд. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

«Европа в прошлом году за энергетические ресурсы в целом заплатила где-то 350-400 миллиардов евро, а в этом году, благодаря тем решениям, которые она приняла по поводу эмбарго на нефть и нефтепродукты, по поводу заявлений, которые звучат относительно постепенного отказа от российского газа, за счёт роста цен, которые произошли, Европа переплатит ещё примерно 400 миллиардов евро», – заявил Новак, слова которого цитирует РИА «Новости».

Вице-премьер также отметил, что к настоящему моменту почти весь объем газа, поставляемого «Газпромом» в Европу, оплачивается в рублях.

«Те (клиенты в Европе), кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления, <...> примерно процентов 90-95», – уточнил Новак.

Стоит отметить, что сегодня, 17 июня, котировки на «голубое топливо» в Европе впервые с апреля превысили 1500 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 14:09 мск, биржевые цены подскочили на более чем 21% – до 145,81 евро за МВт⋅ч или $1592,2 за 1 тыс. кубометров.

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены оказались российские активы на сотни миллиардов долларов.

В ответ на это Россия с 1 апреля ввела новую схему оплаты трубопроводного газа, поставляемого недружественным странам. Так, валютные платежи теперь должны конвертироваться в рубли на счетах в Газпромбанке. По словам президента РФ Владимира Путина, отказ платить в рублях будет считаться невыполнением контрактных обязательств.

Москва, Андрей Дорофеев

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