Постпред России при ЕС не исключил остановки «Северного потока». Цены на газ в Европе скакнули выше $1550

Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока» в Канаде могут привести к остановке газопровода, что может обернуться катастрофой для Германии. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его мнению, Берлин должен научиться ремонтировать агрегаты для газопровода территории Германии.

«Нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он («Северный поток» – прим. ред.) может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», – цитирует дипломата РИА «Новости». Чижов добавил, что Германия могли бы научиться ремонтировать эти турбины у себя.

Накануне «Газпром» сообщил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня снизилась еще на треть – до 67 млн куб. м в сутки.

Днем ранее российский газовый холдинг сообщил, что снизил суточные поставки газа по «Северному потоку» с плановым 167 млн куб. м до 100 млн куб. м из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей.

Siemens Energy заявило, что оборудование для «Северного потока» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады. Министерство экономики и защиты климата Германии сегодня сообщило, что проводит переговоры с правительством Канады о возвращении агрегатов.

На этом фоне биржевая цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE 15 июня поднималась выше $1300 за тысячу кубометров. Сегодня, 17 июня, котировки продолжили рост: цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубометров. Согласно данным торгов лондонской биржи ICE, стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах растет до $1551 за тысячу кубометров или 142,07 евро за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса доллара к евро, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч). На максимуме котировки сегодня достигали 143,36 евро или $1565,5 за тысячу кубометров.

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По состоянию на 14:09 мск, биржевые цены на газ в Европе подскочили на более чем 21% – до 145,81 евро за МВт⋅ч или $1592,2 за 1 тыс. кубометров. Надо отметить, что газовые котировки превысили $1500 долларов впервые с начала апреля.

Москва, Наталья Петрова

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