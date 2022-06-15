На фоне новостей о снижении поставок по «Северному потоку» цена на газ в Европе превысила $1 300

Согласно данным лондонской биржи ICE цена на газ в Европе в ходе торгов в среду, 15 июня, на фоне новостей о новом снижении поставок газа по «Северному потоку» и остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens, поднималась выше $1 300 за 1 тыс. куб. м, – сообщает ТАСС.

Ранее сегодня ПАО «Газпром» сообщил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня снизится еще на треть – до 67 млн куб. м в сутки.

Во вторник, 14 июня, «Газпром» сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей.

В свою очередь, Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.

Отметим, что в среду, 15 июня, цена июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 310 за 1 тыс. куб. м, или €121,61 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Лондон, Иван Бабурин

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