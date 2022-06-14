«Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» на 40%. Цены на газ Европе выросли почти на 14%

«Газпром» вынужден снизить суточную прокачку газа в Германию по «Северному потоку» на 40% в связи с задержкой ремонта оборудования компанией Siemens. Об этом говорится в сообщении российской газовой компании в Telegram. На новостях об ограничении поставок биржевые цены на газ в Европе взлетели почти на 14%.

В «Газпроме» отметили, что могут обеспечить поставку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо запланированных 167 млн кубометров из-за ограничений в работе компрессорной станции «Портовая», возникших по вине Siemens.

«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», – говорится в сообщении компании.

В «Газпроме» предупредили, что поставки газа через «Северный поток» «в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».

На фоне сообщений о снижении прокачки газа по «Северному потоку» цены на «голубое топливо» в Европе подскочили на 13,6% и вплотную приблизились к 1000 долларам за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже Ice Future. Чуть позже темпы роста газовых цен немного снизились, но все еще превышают 12%.

Москва, Наталья Петрова

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