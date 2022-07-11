Прокачка газа по «Северному потоку» приостановлена

Поставки газа по «Северному потоку» с утра 11 июля полностью остановлены на время планового техобслуживания газопровода. Возобновить прокачку голубого топлива планируется 21 июля, сообщила компания-операторе проекта – Nord Stream AG.

В компании предупреждали, что подача российского газа временно прекратится по обеим ноткам газопровода. Проверка механических компонентов и систем автоматизации нужна для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации трубопровода. Все работы и приостановки поставок газа были согласованы с партнерами по транспортировке.

«Северный поток» – основной маршрут экспорта газа из России в Европу. Ранее прокачка российского газа по «Северному потоку» была снижена до 40% от полной мощности. Все из-за отсутствия агрегата, застрявшего в Канаде после техобслуживания. Оттава согласилась сделать исключение из антироссийских санкций и передать турбины Германии.

В Берлине признали, что план заменить российский газ поставками СПГ провалился. У ФРГ нет танкеров для перевозки сжиженного природного газа. А без закупок российского газа Германия сможет продержаться только 2,5 месяца, признали в Федеральном сетевом агентстве ФРГ. И это при условии, что зима не будет суровой, а хранилища заполнятся на 100%.

Москва, Наталья Рязанова

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