Власти Канады подтвердили возвращение отремонтированной турбины Siemens, из-за отсутствия которой «Газпром» вынужден был значительно сократить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток-1».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

Решение принято, несмотря на сопротивление Киева, который называл возвращение турбины «опасным для санкционного режима».

Как сообщал «Новый День», Берлин попросил Оттаву побыстрее вернуть турбину, прошедшую плановый ремонт. По мнению Германии, возобновление прокачки газа по «Северному потоку» в полном объеме поможет «прижать Москву к стенке» и «вынудить ее продавать газ Германии».

Симферополь, Валентин Карамазов

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