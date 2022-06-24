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Пятница, 24 июня 2022, 12:17 мск

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В Германии подсчитали, сколько продержатся без российского газа

Фото: pixabay

Германия может обойтись без закупок российского газа 2,5 месяца, считает глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Но только если зима не будет суровой, а хранилища заполнятся на 100%.

«Если бы хранилища в Германии были заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», – цитирует чиновника телеканал ZDF.

Мюллер призвал найти дополнительные источники газа и перейти в режим экономии топлива. Поставки газа из России продолжаются стабильно, но ситуацию чиновник охарактеризовал как «напряженную».

Накануне Германия объявила чрезвычайное положение из-за неопределенности с поставками газа. Власти ввели второй из трех уровней предупреждения.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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