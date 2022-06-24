В Германии подсчитали, сколько продержатся без российского газа

Германия может обойтись без закупок российского газа 2,5 месяца, считает глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Но только если зима не будет суровой, а хранилища заполнятся на 100%.
«Если бы хранилища в Германии были заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», – цитирует чиновника телеканал ZDF.
Мюллер призвал найти дополнительные источники газа и перейти в режим экономии топлива. Поставки газа из России продолжаются стабильно, но ситуацию чиновник охарактеризовал как «напряженную».
Накануне Германия объявила чрезвычайное положение из-за неопределенности с поставками газа. Власти ввели второй из трех уровней предупреждения.
Берлин, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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