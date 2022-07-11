Впереди новый глобальный кризис: Европа рискует лишиться ряда отраслей промышленности

Европа рискует лишиться полностью е ряда отраслей промышленности в результате повышения цен на газ в начале следующего года. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские эксперты сегодня на заседании круглого стола в Москве. По их оценке, европейский газовый кризис подтолкнул мир еще ближе к глобальной рецессии, которую стоит ожидать в феврале 2023 года.

В частности, глава отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин обратил внимание, что прокачка трубопроводного газа из России в Европу составляет менее трети от прежних объемов, что в перспективе негативно скажется на экономике ЕС. «Расчеты наших немецких коллег, что квартплата у домохозяйств в той же Германии в этом году примерно на 5 тысяч евро увеличится из-за роста цен – соответственно, газ, электроэнергия, нагрев воды и все остальное в совокупности… А есть же еще инфляция… Естественно, это ложится на плечи потребителей. И, если в совокупности все это посчитать, то я думаю, что расходы домохозяйств по сравнению с предыдущими годами на 7-10 тысяч евро вырастут. Для богатых это наверно то, что можно принять. Для тех семей, которые не очень богаты… это серьезно, это не просто без отпуска остаться, это вопрос – что придется кушать», – пояснил он.

«Не зря два дня назад замглавы Еврокомиссии, после этого французские коллеги, немецкие – чуть ли не каждый день появляются сообщения о том, что разрабатываются разные планы действий на прохождение зимы. И уже даже давно не говорят о снижении тепла в батареях. Это давно понятно, хотят сохранить социалку. А вот «промка» действительно пострадает серьезно. То есть, замерзнуть действительно могут. Особенно если будет холодная зима, и если все будет разворачиваться так же, то нормальный объем поставок со стороны России не восстановится, а будут соответствующие ограничения. То есть, нас ждет очень непростая зима. И, мне кажется, что европейские коллеги, политики, вот сейчас это уже начали понимать и открыто об этом говорить», – констатировал эксперт.

При этом Кулагин отметил, для ЕС решение энерговопроса без участия России возможно «на горизонте 5-10 лет», что критично для промышленности, особенно для энергоемких производств. «В принципе Германия может отказаться от промышленности, перестать выпускать «Мерседесы», «БМВ» и так далее. Это все можно, но на этом держится экономика. Это очень серьезная будет безработица. Это, естественно, удар по ВВП. Понятно, что по 22-му году нет нормальной статистики. Мы этого не видим, но, если ситуация будет развиваться в таком ключе, то, я думаю, очень непростая и социальная, и политическая напряженность будет у нас в европейских странах», – отметил он.

Согласно прогнозам эксперта, цена на газ будет расти и дальше, превысив уже установленные рекорды. «Европейцы ориентировались на цены в пределах может до 200, когда летом будет опускаться ближе к 100 долларам. Ну, в холодную зиму, может быть, будет выше 200, а средняя 150-170. Мне кажется, вот такие у них были ориентиры. Но та цена, которая сегодня – среднегодовая по этому году раз в 7-8 будет как минимум выше. Если сейчас будет вот это замерзание зимой, то, я думаю, мы побьем новый рекорд и те 2 с лишним тысячи, которые мы уже видели покажутся еще малой ценой», – полагает он.

«Энергоемкие отрасли просто теряют свою конкурентоспособность… Тут вопрос, что некоторые отрасли промышленности могут навсегда приостановить свою работу», – заключил Кулагин.

Со своей стороны, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков обратил внимание, что газовый кризис усугубил ситуацию в экономике не только Европы, но и всего мира. «Мы все ближе и ближе приближаемся к глобальной уже рецессии, не на отдельно взятом европейском рынке. Вполне возможно, что мир столкнется с рецессией. Вопрос: когда? Есть более смелые прогнозы, что это произойдет уже сейчас – в 22-м году. Но, по всей видимости, скорее это будет рецессия в 23-м году, потому что пока Центральные банки, ФРС США не торопятся с поднятием ставки, хотя все страдают от инфляции. Скорее, это глобальная история, и она не только из-за газа, но и из-за нефти. В том числе, это последствия ударов коронавирусных времен, когда США раздавали деньги, так называемые вертолетные, дотировали разные слои. И в Европе подобная поддержка была», – пояснил он.

«Здесь целый комплекс проблем приближает мировую рецессию, не только из-за газа, не только из-за конфликта России и Запада. Проблемы возникли не 24 февраля. Они просто усугубились во многом из-за того, что вводятся санкции и нарушают нормальные экономические процессы. Поэтому вполне возможно, что это будет некое начало рецессии, и может мы ее увидим в начале 23-го года», – заключил Юшков.

Москва, Мария Соколова

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