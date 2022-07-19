Жара в Великобритании достигла абсолютного пика

Температуры в Великобритании установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Столбик термометра поднялся до 40°С, пишет Reuters.

Предыдущий максимум зафиксировали в 2019 году в ботаническом саду в Кембридже – 38,7°C. Нынешний рекорд зарегистрировали в лондонском аэропорту Хитроу – 40°C, а ранее днем в поселке Чарлвуд графства Суррей на юго-востоке Англии воздух прогрелся до 39,1°C.

Синоптики предупредили, что жара в ближайшие дни продолжится, и на британской территории окажется жарче, чем на 98,8% планеты. Даже ночью температура останется на рекордном уровне в 25,8°C.

Волна сильной жары накрыла Францию, Испанию и Великобританию. Несмотря на призывы властей к экономии гражданам придется тратить энергию, чтобы охладиться. И это приблизит энергетический «шторм», который грозит региону хаосом.

Лондон, Наталья Рязанова

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