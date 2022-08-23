Нынешняя засуха в Европе стала самой жестокой за 500 лет

Засуха в Европе стала самой сильной за последние 500 лет. Падение уровня воды в водохранилище Вальдеканас открыло ученым «Испанский Стоунхендж», который был виден всего четырежды с момента обнаружения.

В Испании археологи изучают доисторический каменный круг, обычно скрытый водами водохранилища. Его открыли в 1926 году, но местность затопило в 1963, и с тех пор артефакт был виден всего четыре раза. Сейчас в водохранилище осталось только 28% воды из-за жары и отсутствия дождей.

Власти Италии ввели режим ЧП в пойме реки По, около 3000 человек эвакуировали из-за найденной в реке бомбы. Устройство весом в 450 кг скрывалось в воде, но стало видным, когда река обмелела из-за засухи. Военные сумели обезвредить основной запал и уничтожили бомбу с помощью контролируемого взрыва, пишет Daily Mail.

Еще один привет из прошлого появился в Сербии. Обмелевший Дунай перестал скрывать десятки остовов немецких кораблей времен Второй мировой войны, затонувших недалеко от портового города Прахово. Немецкая эскадра отступала под натиском кораблей Черноморского флота в 1944 году, и большая ее часть осталась на дне реки. Теперь остовы кораблей мешают судоходству, и остаются опасными, ведь каждый нес боекомплект.

Вдоль русла реки Эльбы, которая течет из Чехии в Германию, стали появляться так названные «голодные камни» с надписями типа «если увидишь меня, то плачь». Надписи на этих камнях делали местные жители во время предыдущих засух. На камнях к югу от Франкфурта и в Райндорфе отмечены 1947, 1959, 2003 и 2018 годы.

Напомним, в Германии возникли проблемы с доставкой грузов по реке Рейн. Уровень воды в важнейшей водной артерии упал настолько, что суда не могут пройти.

Москва, Наталья Рязанова

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