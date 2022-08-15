На Рейне из-за засухи возникли проблемы с судоходством

Федеральное агентство Германии по управлению федеральными судоходными водами и регулированием движения судов (WSA) в понедельник, 15 августа, заявило, что уровень воды в реке Рейн, важнейшей водной артерии для транспортной отрасли Европы, опустился до нового минимума в ее ключевом участке, из-за чего возникли проблемы с транспортировкой топлива и других товаров, – сообщает Bloomberg.

В заявлении регионального управления WSA говорится: «В настоящее время уровень воды в среднем и нижнем течении Рейна крайне низкий для этого времени года. Такое явление вызвано отсутствием осадков за последнее время».

Сообщается, что уровень воды в Рейне в районе города Кауб, особенно мелководном месте к западу от Франкфурта, в понедельник упал до 30 см. По информации властей, уровень воды будет колебаться в течение недели в районе 31-33 сантиметров.

Как сообщает Bloomberg, уровень воды в районе Каубе последний раз был таким низким летом 1990 года.

Берлин, Иван Бабурин

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