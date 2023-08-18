В большинстве департаментов Франции ограничили использование воды

Во Франции ввели ограничения на использование воды. Меры действуют в 78 депараментах из 101. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты правительства VigiEau.

От засухи больше других пострадали центральные и южные регионы страны. Сорока департаментам присвоен «красный» статус кризиса, что означает наивысшую степень угрозы.

Согласно предписанию, ограничения касаются использования воды в «неприоритетных» целях и включают запрещенную ирригацию, превышение допустимого расходования воды, полив газонов на спортивных площадках, заполнение бассейнов, мытье автомобилей и прочее. За нарушения физическим лицам может грозить штраф в 1,5 тысячи евро, а предприятиям – до 7,5 тысячи евро.

По данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Париж, Зоя Осколкова

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