На Кубани запретили использовать беспилотники

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев временно запретил использовать беспилотники в небе над территорией региона. Запрет начнет действовать с полуночи 12 декабря.

Постановление опубликовано на сайте краевой администрации.

«Временно запретить с 12 декабря 2022 года использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края», – говорится в документе.

Исключение сделано для БПЛА органов государственной власти и подведомственных учреждений, местного самоуправления, выполняющих оборонзаказ организаций.

Решение принято ради обеспечения общественной безопасности и охраны порядка. Краевому министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено обеспечить исполнение запрета.

С 1 декабря власти Пермского края также запретили использовать беспилотники на территории края. Уполномоченные органы приостановили выдачу разрешений на полеты в небе над поселениями.

Краснодар, Наталья Рязанова

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