На Кубани запретили использовать беспилотники

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев временно запретил использовать беспилотники в небе над территорией региона. Запрет начнет действовать с полуночи 12 декабря.
Постановление опубликовано на сайте краевой администрации.
«Временно запретить с 12 декабря 2022 года использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края», – говорится в документе.
Исключение сделано для БПЛА органов государственной власти и подведомственных учреждений, местного самоуправления, выполняющих оборонзаказ организаций.
Решение принято ради обеспечения общественной безопасности и охраны порядка. Краевому министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено обеспечить исполнение запрета.
С 1 декабря власти Пермского края также запретили использовать беспилотники на территории края. Уполномоченные органы приостановили выдачу разрешений на полеты в небе над поселениями.
Краснодар, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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