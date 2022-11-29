В Пермском крае запретили использовать беспилотники

В Пермском крае запретили использовать беспилотные летательные аппараты. Решение об этом принял региональный оперштаб по обеспечению базовой готовности.

«С 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов)», – сообщило Министерство территориальной безопасности Пермского края в своем телеграм-канале. Таким образом, уполномоченные органы приостанавливают выдачу разрешений на полеты над территориями населенных пунктов и использование воздушного пространства, пояснили в ведомстве.

Решение о запрете на полеты дронов принято для обеспечения безопасности инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов, говорится в сообщении. Оно не распространяется на организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, топливно-энергетический комплекс Прикамья, а также на органы государственной власти и местного самоуправления.

В министерстве напомнили, что нарушителям будет грозить ответственность по статье 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

Ранее в Татарстане запретили пользоваться беспилотными летательными аппаратами.

Пермь, Наталья Петрова

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