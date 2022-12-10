Минтранс РФ сообщил о введении ограничений на проезд по Крымскому мосту

Временные ограничения проезда для грузового транспорта вводятся на Крымском мосту с 11 декабря. Об этом сообщает Минтранс России.

С 00:00 воскресенья, 11 декабря, будет закрыт проезд по мосту для водителей грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн. Ограничение будет касаться, в том числе, автомобилей типа «Газель», движущимся как с грузом, так и порожними.

Водителям этого типа машин рекомендовано выбирать для проезда альтернативный наземный маршрут или использовать паромную переправу.

О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно.

Ведомство отметило, что движение легкового транспорта и автобусов по Крымскому мосту в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

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