В кабмине РФ поручили увеличить число досмотровых комплексов на Крымском мосту

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сегодня, 7 декабря, провел заседание правительственной комиссии по Крымскому мосту. В ходе заседания он поручил увеличить количество досмотровых комплексов, «чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд», – сообщил чиновник.

Как отметил вице-премьер, основные работы, которые позволят полностью возобновить движение по мосту, планируется завершить в марте 2023 года.

«После окончания работ на правой части перешли на левую. Уже организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1200 тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов», – сообщил Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Напомним, движение транспорта по пострадавшей от взрыва правой автомобильной части Крымского моста было открыто 5 декабря. В тот же день президент России Владимир Путин лично проинспектировал восстановленную после теракта часть Крымского моста, проехав за рулем автомобиля. Глава государства во время инспекции поручил завершить работы по восстановлению железнодорожной части по Крымскому мосту к середине лета будущего года.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел теракт путем подрыва грузового автомобиля, в результате чего было повреждено два пролета путепровода в одном направлении.

Москва, Наталья Петрова

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