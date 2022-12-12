Водителей в России не будут наказывать за прием антидепрессантов

В России временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. Такие рекомендации были направлены ГИБДД в региональные управления. Запрет будет снят, когда Госдума примет корректирующие поправки к КоАП.

В письме, направленном в регионы начальником Госавтоинспекции Михаилом Черниковым, речь идет о статье 12.8 (пьяное вождение) и части 3 статьи 12.27 (употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП) КоАП. Производство по таким делам должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Речь идет, к примеру, о фенибуте, феназепаме, ряде антидепрессантов. Указание дано в связи с недавним решением Конституционного суда (КС), который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов.

О разночтениях, которые вызывал приказ Минздрава №933н о порядке медосвидетельствования, рассказал капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. По его словам, в этом документе сказано: если в моче или крови водителя обнаружено лекарство (при отсутствии спирта, наркотиков или психотропных веществ), этот факт необходимо отразить в акте освидетельствования. Но при этом не указывается, что состояние опьянения установлено. Это путало многих инспекторов. Они, боясь возможной ответственности за то, что отпустили нарушителя, направляли материалы в суды. При этом у судов практика была совершенно разная на этот счет.

Тем временем, КС обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП, чтобы наказывать водителей, злоупотребляющих лекарствами для получения одурманивающего эффекта, но не нарушать при этом права остальных граждан.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»