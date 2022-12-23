В даркнете хакеры предлагают россиянам взломать «умный» автомобиль

В теневом сегменте интернета стали появляться объявления о взломе «умных» автомобилей. Стоимость услуги варьируется от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона.

В опубликованных объявлениях злоумышленники предлагают удаленный взлом транспортного средства, кражу данных бортового компьютера и съем механических деталей, рассказали сообщили РИА «Новости» в НТИ «Автонет». Всего экспертами было обнаружено 12 таких объявлений, зарегистрированных в декабре. Ранее подобного в даркнете не публиковалось.

«Новый вид услуги может быть связан с возросшим дефицитом автозапчастей. Вероятнее всего, целевой аудиторией таких объявлений являются не простые автолюбители, а владельцы так называемых гаражных автосервисов, которые используют в работе ворованные детали», – говорят специалисты.

Взломанный автомобиль опасен тем, что неисправность может обнаружиться прямо во время движения. Например, не сработают тормоза или произойдет потеря управления. Отмечается, что взлому могут быть подвержены и машины каршеринга.

По прогнозам экспертов, в 2023 году в России увеличится количество угонов и взломов транспортных средств. Это связано с дефицитом авто на рынке, а также нехваткой деталей и комплектующих.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»