К концу года в России выросло число угонов автомобилей

Страховщики зафиксировали в России рост автоугонов с октября 2022 года. Об этом свидетельствует анализ обращений владельцев полисов каско компании «АльфаСтрахование».

По сравнению с предыдущими месяцами рост числа заявляемых убытков ежемесячно составляет 25%. При этом растет и размер выплат. Если в 2021 году он составлял в среднем 2 млн рублей, то в текущем году уже 3 млн рублей. В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти.

Наиболее часто угоняемыми стали машины марки Hyundai. В целом корейский автопром второй год подряд выходит в лидеры по угоняемости. Это модели Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), а также Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). Также в текущем году в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%).

Кроме того, особой популярностью у угонщиков пользуются японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%) и Toyota Camry (4%).

Москва, Зоя Осколкова

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